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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi

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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda işletmelerini denetledi
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Beyşehir'de gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde hijyen, muhafaza ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı, işletme sahipleri ile çalışanlara gıda mevzuatı hakkında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen denetimler aralıksız devam ediyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Gıda Kontrol görevlilerince gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemelerin muhafaza şartları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ile satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletme sahipleri ve çalışanlara, yürürlükteki gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı.

Yetkililer, vatandaşların toplu tüketim yerlerinde veya alışveriş yaptıkları işletmelerde karşılaştıkları gıda kaynaklı sorunları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığına bildirebileceğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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