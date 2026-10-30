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Beyşehir'de gübre satış noktaları denetlendi, analiz için numune alındı

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Beyşehir'de gübre satış noktaları denetlendi, analiz için numune alındı
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Beyşehir'de gübre satış noktaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi; kamera, etiket, barkod ve hologram bilgileri kontrol edildi, analiz için numune alındı. Teknik personel, güvenilir ve ruhsatlı gübre kullanımı konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren gübre bayileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince gerçekleştirilen denetimlerde, gübre satış noktalarının kamera sistemleri, ürün etiketleri, barkod ve hologram bilgileri kontrol edildi. Ayrıca analiz edilmek üzere katı ve sıvı gübrelerden numuneler alındı. Denetim çalışmalarının yanı sıra Cuma Buluşmaları kapsamında üreticilerle de bir araya gelen teknik personel, güvenilir ve ruhsatlı gübre kullanımının önemi konusunda bilgilendirmelerde bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticilerin güvenilir tarımsal girdilere ulaşabilmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü belirtilerek, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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