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MHP Bölge İstişare Toplantısı Beyşehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi

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MHP Bölge İstişare Toplantısı Beyşehir ev sahipliğinde gerçekleştirildi
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MHP'nin Beyşehir'de düzenlediği Bölge İstişare Toplantısı'na çevre ilçe partilileri katıldı. MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü birlik ve beraberlik mesajı verdi; MHP Beyşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Güzel Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Beyşehir ilçesinde MHP Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

MHP Konya İl Başkanlığı tarafından, MHP Beyşehir İlçe Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Beyşehir'in yanı sıra Seydişehir, Hüyük, Derebucak ve Derbent ilçe teşkilatlarından partililer katıldı.

MHP Konya İl Başkanı Sedat Göncü, konuşmasında, birlik ve beraberlik mesajı vererek, toplantıya katılan partililere teşekkür etti.

MHP Beyşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Güzel de Türk ve Türkiye Yüzyılı anlayışıyla çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak: AA
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