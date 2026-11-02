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Konya Beyşehir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı

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Konya Beyşehir'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde akşam saatlerinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir kent merkezi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 42 BGU 888 plakalı motosiklet ile M.Y. yönetimindeki 42 BGJ 229 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 motosiklet sürücüsüne ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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