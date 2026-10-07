Konya Beyşehir'de savunma sanayi lisesine 11. sınıfta 24 öğrenci alınması planlanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde mesleki ve teknik eğitimin sektörle bütünleşmesine yönelik önemli bir adım atılıyor.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, okulun açılış süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, bu yıl 11. sınıf düzeyinde 24 öğrencinin alınmasının planlandığını belirtti. Öğrenci alımıyla ilgili başvuru şartları ve diğer ayrıntıların önümüzdeki süreçte duyurulacağı bildirildi. Konuk, mesleki eğitimin sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, gençlerin üretim süreçlerinin içerisinde yetişmesinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Konuk, "Üretimin kalbinde yetişen gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğine yön verecek. Mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerimizi sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı, onları güncel teknolojilerle donatarak üretime ve istihdama hazır hale getirmeyi önemsiyoruz. Derya Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin ilçemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı