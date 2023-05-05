Benzin Haberleri - Benzin Haber - Haberler

Benzin Haberleri
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Bu gece benzin ve motorine indirim var mı? 5 Mayıs'ta benzine ve motorine indirim gelecek mi?
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5 Mayıs Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
Bakan Nebati: "Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz"
Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi? 4 Mayıs güncel benzin fiyatları!
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Tek haneli enflasyona ulaşıncaya kadar kararlılıkla hareket edeceğiz"
Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 4 Mayıs güncel motorin fiyatları!
İsveç'te aşırı sağcılardaki "AB rahatsızlığı", Swexit söylentilerini gündeme getirdi
Gelinini öldürüp cesedini yakan kayınpeder her şeyi itiraf etti! Cinayeti önceden planlamış
Motorinde indirim var mı? 4 5 Mayıs motorin ve benzin fiyatları! Motorin indirimi ne zaman? Benzin, mazota indirim var mı?
Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var (2)
Motorine indirim olacak mı? Motorin fiyatları düşecek mi? 3 Mayıs 2023 motorin, benzin, LPG indirim fiyatları!
Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi? 1 Mayıs güncel motorin fiyatları!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si altılı masa uğruna altı oku değiştirdi"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti'nin Ankara mitinginde konuştu Açıklaması
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak (2)
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra kalan ömrünü geçirmek için gideceğin tek yer evin olacak (2)
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale'de açılış ve temel atma törenlerine katıldı