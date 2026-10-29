Çorum'da iki genç arasında kavga çıktı, biri bıçakla yaralandı

Çorum'da iki genç arasında kavga çıktı, biri bıçakla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Ulukavak Mahallesi'ndeki Manas Parkı'nda iki genç arasındaki tartışma kavgaya dönüştü ve 19 yaşındaki genç bıçakla yaralandı. Şüpheli genç benzin istasyonunda tüfekle yakalanırken tüfeği yaralanan gencin kullanmaya çalıştığı ancak diğerinin ele geçirdiği öne sürüldü.
Çorum'da iki genç arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.
Ulukavak Mahallesi Manas Parkı'nda E.P.K. (19) ile aralarında husumet bulunan M.S. (19) tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda E.P.K. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
E.P.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.S, olay yerinin yakınındaki benzin istasyonunda tüfekle yakalandı.
Öte yandan, tüfeği E.P.K'nin kullanmaya çalıştığı ancak M.S'nin ele geçirdiği öne sürüldü.
Kaynak: AA