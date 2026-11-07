Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de tırla çarpışan otomobilde yanarak ölen iki kişinin kimliği belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de tırla çarpışan otomobilde yanarak ölen iki kişinin kimliği belirlendi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında dün akşam saat 18.30 sıralarında benzin istasyonu önünde tırla çarpışan otomobil alev aldı ve otomobildeki iki kişi yanarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından ölen iki kişinin kimliklerinin belirlendiği öğrenildi.

Çanakkale'de tır ile çarpışan otomobilde yanarak ölen iki kişinin kimlikleri belli oldu.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında bir benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, tır ile çarpışan ve plakası öğrenilemeyen otomobilin ilk olarak kaza yerinden 3 kilometre geride 17 AHK 334 plakalı otomobil ile maddi hasarlı kazaya karıştığı ileri sürüldü. Olay yerinden kaçan otomobil 3 kilometre sonra benzin istasyonu önünde Çanakkale'den Çan'a seyir halinde olan 17 HL 011 plakalı T.B'nin kullandığı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, tırla çarpışan otomobil ise alev topuna döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin Çan ilçesinde yaşayan Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 202 sitede yayınlandı.
'Cinsel saldırıya uğradım' diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti20

"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz38

Özel'den duyanların "Ne alaka" dediği Fatma Betül Sayan hamlesi
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda12

Fenerbahçe'de kriz! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu ters düştü

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil15

Fatma Betül Sayan Kaya'yı tutuklamaya götüren 3 kritik delil
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak12

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Ödemeler yüzde 50 artacak
Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti