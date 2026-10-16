Benzine indirim SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim var mı? 17 Ekim benzine ne kadar indirim gelecek?

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına büyük indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin uygulanması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarının litre başına 80 TL'nin altına gerilemesi bekleniyor. Peki, bu gece benzine indirim var mı? 17 Ekim benzine ne kadar indirim gelecek? Detaylar...

BENZİNE İNDİRİM SON DAKİKA!

Brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 5,65 TL indirim yapılması öngörülüyor. Cuma gecesinden itibaren geçerli olması beklenen indirimin pompaya yansıması halinde benzin fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacak.

BU GECE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Benzin fiyatlarında beklenen 5 lira 65 kuruşluk indirimin cuma gecesinden itibaren geçerli olması öngörülüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere dayanan indirim beklentisi, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından gündeme geldi.

17 EKİM BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK?

17 Ekim itibarıyla benzin fiyatlarında litre başına 5,65 TL indirim beklentisi bulunuyor. İndirimin gerçekleşmesi durumunda benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 78,15 TL'ye, Ankara'da 79,15 TL'ye ve İzmir'de 79,45 TL'ye düşeceği öngörülüyor. Böylece üç büyükşehirde de benzin fiyatlarının litre başına 80 TL'nin altına gerilemesi bekleniyor.