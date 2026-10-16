Sektör kaynakları benzine 20 Ekim Salı'dan geçerli 4 TL düzeyinde indirim bekliyor

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Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Küresel piyasalarda ürün fiyatlarının gerilemesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Sektör kaynakları, düşüşün devam etmesi durumunda benzine 20 Ekim Salı gününden geçerli 4 TL düzeyinde bir indirimin beklendiğini belirterek, "Benzine, bu gece 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönünde haberler var. Bu gece yarısı indirim söz konusu değil" dedi.

Petrol fiyatları, küresel piyasalarda geriledi. Brent vadeli petrol kontratları yüzde 0,39 düşüşle varil başına 105,51 dolara indi. ABD ham petrolü (WTI) yüzde 0,55 kayıpla 97,43 dolara düştü.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin metrik ton fiyatları da düştü. Bu durum, benzine gelecek hafta başında, motorine de izleyen günlerde indirim beklentilerini güçlendirdi.

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzine bu gece yarısı 5 TL 65 kuruş indirim yapılacağı yönünde haberlerin gündeme geldiğini belirterek, "Küresel piyasalarda benzin fiyatları düşüyor. Ancak ne yazık ki pompada indirimi gerektirecek düzeyde gerilemedi. Bu gece bir indirim söz konusu değil. Hafta başında bir indirim gündeme gelebilir" dedi.

Kaynaklar, net tutarın pazartesi günü belli olacağına işaret ederek, "Küresel piyasalarda gerileme devam ederse benzine Salı günü 4 TL dolayında bir indirim olabilir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA