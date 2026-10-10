Aydın Kuşadası'nda galeri önünde 2 otomobil iddiaya göre benzinle yakıldı

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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, otomobil galerisinin önünde park halinde olan 2 otomobil, iddiaya göre üzerine benzin dökülüp yakıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bayraklıdede Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler Kuştur mevkiindeki otomobil galerisinin önünde park halindeki 2 otomobilin üzerine benzin döküp ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yanan 2 otomobili söndürdü. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Olayda 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı