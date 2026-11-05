Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor

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ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel enerji piyasalarında yaşanan sert düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında büyük bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından aktarılan son bilgilere göre benzinin litre fiyatında 6 TL'lik indirim gündemde.

BENZİNE BİR GECECE 6 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektöründe yapılan son hesaplamalara göre benzinin litre fiyatında 6 TL'lik düşüş yaşanması bekleniyor. İndirimin onaylanması durumunda yeni fiyatların 6 Kasım Cuma günü saat 00.01'den itibaren geçerli olacağı belirtiliyor.

Bununla birlikte, indirimin kesin tutarı ve yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

1 KASIM'DAKİ ZAM TAMAMEN SİLİNECEK

Benzine 1 Kasım'da yapılan yaklaşık 4,10 TL'lik zammın ardından bu kez daha yüksek tutarlı bir indirim beklentisi ortaya çıktı. 6 TL'lik indirimin gerçekleşmesi halinde son zam tamamen geri alınmış olacak. Benzinin litre fiyatı, zam öncesindeki seviyesinin de yaklaşık 1,90 TL altına gerileyecek.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'deki ara seçim sonuçlarının ardından küresel enerji piyasalarında başlayan düşüş dördüncü gününe girdi. Brent petrolün varil fiyatı, önceki işlem gününde yüzde 8'i aşan değer kaybının ardından 93,65 dolar seviyesine kadar geriledi.

6 TL İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İstanbul Avrupa: 74,50 TL

İstanbul Anadolu: 74,30 TL

Ankara: 75,50 TL

İzmir: 75,70 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin: 80,50 TL

- Motorin: 100,50 TL

- LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

- Benzin: 80,30 TL

- Motorin: 100,30 TL

- LPG: 50,10 TL

Ankara

- Benzin: 81,50 TL

- Motorin: 101,60 TL

- LPG: 50,79 TL

İzmir

- Benzin: 81,70 TL

- Motorin: 101,90 TL

- LPG: 50,70 TL

Kaynak: Haberler.com