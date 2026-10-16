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EIA, ABD ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8,6 milyon varil azaldığını açıkladı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 600 bin varil azalarak 415 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi 200 bin varil artış yönündeydi. Benzin stokları ise 3 milyon 500 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 600 bin varil azalışla 415 milyon 600 bin varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil artacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 283 milyon varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 3 milyon 500 bin varil artışla 208 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

?Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 3-9 Ekim haftasında 300 bin varil azalarak 13 milyon 679 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 791 bin varil azalışla 6 milyon 49 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 195 bin varil düşüşle 4 milyon 570 bin varil oldu.

EIA'nın ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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