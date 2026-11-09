Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre'nin iki kanadındaki kontrolü kaybetmesinin ardından Başkan Donald Trump, yenilginin nedenlerini ilk kez kapsamlı şekilde değerlendirdi. CBS televizyonunun 60 Minutes programına konuşan Trump, seçmenlerin İran savaşından, artan akaryakıt fiyatlarından ve İsrail'e yönelik politikaların yarattığı rahatsızlıktan etkilendiğini söyledi. Trump'ın özellikle İsrail hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"İSRAİL'E KARŞI BÜYÜK BİR HOŞNUTSUZLUK VAR"

Cumhuriyetçilerin seçimlerde neden başarısız olduğu sorulan Trump, seçmenlerin savaş ve ekonomik gelişmelerden duyduğu rahatsızlığı gündeme getirdi. ABD Başkanı, "Savaşı sevmediler. Benzin fiyatlarının yükselmesini sevmediler. Ve inanılmaz bir şekilde İsrail'e karşı büyük bir hoşnutsuzluk var" ifadelerini kullandı.

İsrail'e yönelik olumsuz tutumun seçim sonuçlarını etkilediğini savunan Trump, savaşın kendisini ve akaryakıt fiyatlarını da yenilginin temel nedenleri arasında gösterdi. Ancak ABD Başkanı, İsrail'e yönelik hoşnutsuzluğun hangi seçmen gruplarında yoğunlaştığına ilişkin ayrıntı veya anket verisi paylaşmadı.

"BEN OY PUSULASINDA YOKTUM"

Seçim sonuçlarını değerlendirirken kendi adaylığının söz konusu olmadığını hatırlatan Trump, bazı Cumhuriyetçi adayların seçmenler tarafından yeterince benimsenmediğini söyledi. Desteklediği adaylar için yoğun kampanya yürüttüğünü belirten Trump, kendisinin yarışta olması halinde sonuçların farklı olacağını savundu.

Cumhuriyetçi Parti'nin seçim yenilgisini yalnızca adaylara bağlamayan Trump, savaşın ekonomik ve siyasi sonuçlarının da seçmen davranışlarını etkilediğini kabul etti.

İRAN SAVAŞI KARARININ ARKASINDA DURDU

ABD Başkanı, İran'a yönelik askeri operasyonların Cumhuriyetçilere siyasi açıdan zarar verdiğini kabul etmesine rağmen savaş kararını savundu. İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi gerektiğini söyleyen Trump, aynı şartlar altında yeniden karar vermesi halinde askeri harekatı tekrar onaylayacağını belirtti.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran savaşının seçim yenilgisinde etkili olduğuna ilişkin değerlendirmesine de katıldığını ifade etti. Vance'in açıklamalarına karşı olmadığını söyleyen Trump, savaşın siyasi maliyetine rağmen kararının doğru olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

DEMOKRATLAR KONGRE'NİN İKİ KANADINDA DA KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ

ABD'deki ara seçimlerde Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu elde ederek Cumhuriyetçilerin Kongre üzerindeki kontrolüne son verdi. Sonuçlar, Trump yönetiminin görev süresinin kalan bölümünde yasama faaliyetleri açısından yeni bir siyasi tablo ortaya çıkardı.

Trump ise seçim yenilgisinin ardından yaptığı değerlendirmede savaş, hayat pahalılığı ve İsrail'e yönelik seçmen tepkisini öne çıkararak Cumhuriyetçilerin yaşadığı kaybın nedenlerine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.