Osmaniye Düziçi'de H.B., alacak iddiasıyla otomobilini benzin döküp yaktı

OSMANİYE'NİN Düziçi ilçesinde H.B., çalıştığı iş yerinden alacağını tahsil edemediğini iddia ederek otomobilini benzin döküp ateşe verdi.

Bugün öğle saatlerinde, H.B. 01 SK 757 plakalı otomobili ile Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na geldi. Otomobilini park eden H.B., bagajdan çıkarttığı benzini aracın üzerine dökerek ateşe verdi. Bir anda alevler içinde kalan otomobili fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. H.B. yol kenarına geçip, yanan otomobili izlerken kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri müdahale etti. Söndürülen otomobilde maddi hasar meydana gelirken H.B., çalıştığı işyerinden alacağını tahsil edemediğini bu nedenle otomobilini yaktığını söylediği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı