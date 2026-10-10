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İddiaya göre Kuşadası'nda oto galeri önünde 2 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi

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İddiaya göre Kuşadası'nda oto galeri önünde 2 otomobil benzin dökülerek ateşe verildi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bir oto galerinin önünde park halindeki 2 otomobil, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Yangında iki araç da kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre bir oto galerinin önünde park halinde bulunan 2 otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi. Yangında iki araç da kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Kuşadası'nın Bayraklıdede Mahallesi, Kuştur mevkisinde bulunan bir oto galerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, galeri önünde park halinde bulunan iki otomobilin üzerine benzin dökerek araçları ateşe verdi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlere teslim olan iki otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayın ardından inceleme başlatırken, araçları ateşe veren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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