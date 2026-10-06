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Pakistan, 9 milyondan fazla araç sahibinin yararlandığı benzin desteğini sürdürüyor

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Pakistan, 9 milyondan fazla araç sahibinin yararlandığı benzin desteğini sürdürüyor
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Pakistan, düşük gelirli sürücüler için akaryakıt sübvansiyonu programını sürdürdüğünü duyurdu. Motosiklet, üç tekerlekli araç ve küçük otomobil sahiplerine haftalık 500 Pakistan rupisi destek sağlanırken, 9 milyondan fazla araç sahibinin yararlandığı belirtildi.

İSLAMABAD, 6 Ekim (Xinhua) -- Pakistan, küresel petrol fiyatlarındaki artışın düşük gelirli sürücüler üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla akaryakıt sübvansiyonu programını sürdürdüğünü, bu kapsamda motosiklet, üç tekerlekli araçlar ve küçük otomobil sahiplerine destek sağlandığını duyurdu.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Başbakanlık Özel Destek Programı, yüksek uluslararası akaryakıt fiyatları karşısında küçük araç kullanan vatandaşları desteklemek amacıyla Eylül 2026'da başlatıldı.

Bakanlık, program kapsamında motosiklet ve üç tekerlekli araç sahiplerine her ay dört dijital token aracılığıyla haftalık 500 Pakistan rupisi (yaklaşık 1,8 ABD doları) tutarında akaryakıt desteği sağlandığını belirtti.

Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik de pazar günü yaptığı açıklamada, 9 milyondan fazla araç sahibinin benzin sübvansiyonundan yararlandığını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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