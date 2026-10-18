Bilecik Pazaryeri'nde Ahmetler köyünde kaynak kıvılcımı çatıda yangına yol açtı

Bilecik Pazaryeri'nde Ahmetler köyünde kaynak kıvılcımı çatıda yangına yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Pazaryeri'nde Ahmetler köyünde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların benzin bidonunu tutuşturmasıyla çıktığı belirlenen yangın hasara yol açtı, jandarmanın tahkikatı sürüyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
İlçeye bağlı Ahmetler köyünde Hüseyin Özkoca'ya ait müstakil evin çatısından dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangının, çatı katında yürütülen kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımların benzin bidonunu tutuşturması nedeniyle çıktığı belirlendi.
Hasara yol açan yangınla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor.