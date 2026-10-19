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Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor

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Benzine bu gece 4 lira 30 kuruş indirim geliyor
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Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesiyle benzine bu gece yarısından itibaren 4 lira 30 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından benzinin litre fiyatının İstanbul'da 79 lira 60 kuruşa, Ankara'da 80 lira 60 kuruşa, İzmir'de 80 lira 80 kuruşa, doğu illerinde ise 82 lira 20 kuruşa düşmesi öngörülüyor.

Küresel petrol piyasalarında yaşanan düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansımaya hazırlanıyor. Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara gerilemesinin ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre, 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

BENZİNE BU GECE YARISI İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarında yaşanan gerilemenin ardından benzin grubunda litre başına 4 lira 30 kuruşluk indirim öngörülüyor. Beklenen indirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının İstanbul'da 79 lira 60 kuruşa, Ankara'da 80 lira 60 kuruşa, İzmir'de 80 lira 80 kuruşa, doğu illerinde ise 82 lira 20 kuruşa gerilemesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIYOR

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişiklikler yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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