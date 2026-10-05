Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı: Hürmüz değil

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ABD Başkanı Donald Trump akaryakıt fiyatlarındaki yükselişe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Hürmüz Boğazı'nı işaret etmek yerine yeni bir gerekçe ortaya koydu. ABD Başkanı, petrol akışının arttığını belirterek fiyatları yükselten asıl etkenin rafineriler olduğunu söyledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENERJİ PİYASALARINI SARSTI

ABD ile İran arasındaki savaş, küresel enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması, petrol ve akaryakıt fiyatlarında sert yükselişleri beraberinde getirdi. Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz'deki trafik, çatışmalarla birlikte ciddi ölçüde geriledi.