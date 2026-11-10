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Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda

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Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda Haber Videosunu İzle
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından küresel petrol piyasalarında sert düşüş yaşandı. Brent petrolün yaklaşık yüzde 6 değer kaybetmesiyle benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynakları, benzine perşembe, motorine ise cumartesi günü indirim gelebileceğini belirterek litre başına 3-4 liralık düşüş ihtimaline işaret etti.

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından Brent petrol fiyatı yaklaşık yüzde 6 düşerek 91,24 dolar seviyesinden işlem gördü.
  • Motorinin ton fiyatı 1300 doların altına inerken, 6 Kasım'da 1388 dolara kadar yükselmişti.
  • Sektör kaynaklarına göre benzinde perşembe, motorinde cumartesi günü litrede 3-4 lira indirim gündeme gelebilir.

Abd Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırıları erteleyeceği açıklaması küresel piyasalarda Brent petrol ve ürün fiyatlarının sert biçimde düşmesine yol açtı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinin ton fiyatının gerilediğini belirterek, "Benzine perşembe, motorine de cumartesi günü indirim gündeme gelebilir. Tabii, bu arada küresel piyasalarda fiyatların artışına neden olmayacak bir gelişme yaşanmazsa" diye konuştu.

BRENT PETROL YÜZDE 6 GERİLEDİ

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından geriledi. Brent petrol fiyatında dün yaklaşık yüzde 6 düşüş kaydedildi. Brent petrol, şu sıralarda 91,24 dolar seviyesinde işlem görüyor. 

Brent petrolün yanı sıra küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da düşüyor.

MOTORİNİN TONU 1300 DOLARIN ALTINA İNDİ

Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, motorinde sert bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Motorinin tonu 1300 doların altını gördü. 6 Kasım Cumartesi günü 1388 dolara kadar çıkmıştı. O günden bu yana düzenli olarak düşüyor" dedi.  

LİTREDE 3-4 LİRA İNDİRİM SÖZ KONUSU

Kaynaklar, benzinde de hızlı bir düşüşün yaşandığını belirterek, "Benzine perşembe, motorine de cumartesi günü indirim gündeme gelebilir. Tabii, bu arada küresel piyasalarda fiyatların artışına neden olmayacak bir gelişme yaşanmazsa" dedi.

Kaynaklar, bu aşamada indirime ilişkin net bir tutar vermenin mümkün olmadığını kaydederek, litrede 3-4 lira indirimin söz konusu olabileceğini, gelişmelere göre bu tutarın değişebileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısahinkirmizi59:

ya bırakın la milleti kandırmayın 1 lıa duşıyor 5 lıra yukseltyotlar bu demekki zam gelecek

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