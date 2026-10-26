Pazar günü akaryakıta ÖTV zammı kapıda! Benzine 4 lira 15 kuruş, motorine 3 lira 60 kuruş

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Benzin ve motorine, eşel mobil sisteminden kademeli çıkış gereğince 1 Kasım Pazar ÖTV kaynaklı yüklü bir zam daha göründü. Litrede ÖTV tutarı benzinde 3 lira 46 kuruş, motorinde 3 lira daha artacak. Bu tutarlara yüzde 20 KDV eklenecek. Buna göre benzine 4 lira 15 kuruş, motorine de 3 lira 60 kuruş zam yapılacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ KADEMELİ OLARAK SONA ERİYOR

Hükümet, ABD-İran savaşının ardından akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye daha sınırlı düzeyde yansıtmak amacıyla geçen martta "eşelmobil" sistemini uygulamaya aldı. Uygulamayla benzin ve motorin zamlarının bir bölümü ÖTV'den karşılandı.

Cumhurbaşkanı kararlarıyla izleyen aylarda önce motorin, ardından da benzinde eşel mobil uygulaması kademeli olarak sona erdirildi.

Resmi Gazete'de 1 Ekim'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca benzinde ÖTV'ler yeniden düzenlendi. Aynı gün geçerli olmak üzere litre başına ÖTV tutarı 7 lira 90 kuruşa çıkarıldı. 3 lira 46 kuruş artışa yüzde 20 KDV eklendi ve benzine 4 lira 15 kuruş zam yapıldı.

Benzinde litre başına ÖTV tutarı 1 Kasım'da 11 lira 36 kuruşa yükselecek. Benzinin litresine, yüzde 20 KDV ile birlikte 4 lira 15 kuruş daha zam yapılacak.

Benzinde, 1 Aralık'ta litre başına ÖTV tutarı 14 lira 82 kuruşa çıkacak ve eşelmobil öncesi ÖTV tutarı seviyesine ulaşacak. Bu tarihte KDV ile birlikte benzin fiyatı 4 lira 15 kuruş daha artacak.

MOTORİNE 3 LİRA 60 KURUŞ ZAM

Motorinin ÖTV'si de benzer şekilde kademeli artıyor. Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, motorinin ÖTV'si eylülde 3 lira artırıldı ve yüzde 20 KDV ile birlikte motorine 1 Eylül'den geçerli 3 lira 60 kuruş zam yapıldı.

Motorinde, ÖTV tutarı 1 Ekim'de 6 liraya çıkarıldı. Bu artışla birlikte motorine KDV dahil 3 lira 60 kuruş zam yansıtıldı.

Motorinde ÖTV tutarı 1 Kasım'da 9 liraya yükselecek. Yüzde 20 KDV ile birlikte 1 Kasım Pazar motorine 3 lira 60 kuruş zam gündeme gelecek.

Bu yakıtta ÖTV tutarı 1 Aralık'ta 12 lira olarak tahsil edilecek, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13 lira 90 kuruş olarak uygulanacak ve eşelmobil uygulaması öncesi düzeye çıkarılacak.

ZAM NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?

Sektör kaynakları, ANKA'ya yaptıkları açıklamada, 1 Kasım Pazar günü ÖTV artışına bağlı olarak benzine 4 lira 15 kuruş, motorine de 3 lira 60 kuruş zam beklendiğini, bununla birlikte cumartesi ve pazar günleri piyasaların kapalı olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden itibaren hesaplanan zamlar ve indirimler hafta başında pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu uygulama devam mı edecek yoksa pazar günü pompa satış fiyatları değişecek ve benzin ile motorine zam yapılacak mı? Birkaç güne göreceğiz."

Kaynak: ANKA