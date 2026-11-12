Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti

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ABD ile İran arasındaki savaşta tansiyonun düşmeye başlaması ve Körfez bölgesindeki petrol sevkiyatlarının savaş öncesindeki seviyelerine yaklaşması, küresel petrol fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Bölgedeki petrol akışının yeniden hızlanmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 92 doların altına düştü.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Benzinin litre fiyatında yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirim, 12 Kasım itibarıyla pompa fiyatlarına uygulandı.

BENZİNE 3 LİRA 54 KURUŞ İNDİRİM

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son değişiklikle birlikte benzinin litre fiyatı 3 lira 54 kuruş geriledi. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirim, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonlarının fiyat tabelalarına yansıdı.

Son düzenlemeyle birlikte benzin fiyatları yeniden 70 lira seviyelerine yaklaşırken, indirim özellikle araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini düşürdü.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzine yapılan 3 lira 54 kuruşluk indirimin ardından güncel litre fiyatları İstanbul'da 71 lira 6 kuruş, Ankara'da 72 lira 6 kuruş ve İzmir'de 72 lira 26 kuruş oldu.

Doğu illerinde ise benzinin litre fiyatı 73 lira 66 kuruşa geriledi. Akaryakıt fiyatları, illere ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

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