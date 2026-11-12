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Akaryakıt fiyatlarında gözler yeni indirim beklentisine çevrildi. Brent petrolün varil fiyatının 92 doların altına gerilemesinin ardından benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim yapılması öngörülürken, motorin fiyatlarında da yeni bir değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Araç sahipleri, 12 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırırken indirimin hangi tarihte pompaya yansıyacağını takip ediyor. Peki, Benzin indirimi ne zaman? Motorine indirim var mı? 12 Kasım güncel benzin, motorin LPG fiyatları ne kadar? Detaylar...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ, NE ZAMAN?

Araç sahiplerinin beklediği benzin indirimi 12 Kasım 2026 Perşembe günü gece yarısından itibaren geçerli oldu. Benzinin litre fiyatına 3,54 TL indirim uygulanmasının ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar güncellendi. Böylece daha önce 74 TL seviyelerinde bulunan benzin fiyatları büyükşehirlerde yaklaşık 71-72 TL aralığına geriledi.

İndirim, küresel petrol piyasalarındaki düşüşün ardından gündeme geldi. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasına ilişkin gelişmeler ve Körfez bölgesindeki petrol arzına yönelik beklentiler, Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekledi. Brent petrolün varil fiyatının 92 doların altına gerilemesiyle birlikte Türkiye'de benzin fiyatlarına indirim yapılmasının önü açıldı.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

12 Kasım 2026 Perşembe günü itibarıyla motorin fiyatlarında benzindeki gibi 3,54 TL tutarında bir indirim uygulanmadı. Güncel fiyat listelerinde motorin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 95,10-95,20 TL, Ankara'da 96,40 TL, İzmir'de ise 96,60 TL seviyesinde bulunuyor.

Benzine gelen indirimin motorine de uygulanıp uygulanmayacağını merak eden araç sahipleri, uluslararası petrol fiyatlarını ve yeni fiyat değişikliklerine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Ancak 12 Kasım itibarıyla motorin için yeni bir indirim duyurusu bulunmuyor.

12 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzine yapılan indirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. 12 Kasım 2026 tarihli fiyat listelerine göre büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şöyle:

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL