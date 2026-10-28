Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin Haber Videosunu İzle
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam dalgası kapıda. 1 Kasım'da uygulanması gündemde olan ÖTV artışı öncesinde benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapılması bekleniyor. Benzine perşembe, motorine ise cumartesi günü zam gelebileceği belirtilirken, araç sahiplerini kısa aralıklarla birden fazla fiyat artışı bekliyor.

  • 1 Kasım Pazar günü ÖTV kaynaklı olarak benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL zam yapılması gündemde.
  • ÖTV zammı öncesinde benzine 29 Ekim Perşembe, motorine ise 31 Ekim Cumartesi günü zam yapılması bekleniyor; artış miktarları henüz netleşmedi.
  • Güncel pompa fiyatları İstanbul Avrupa yakasında benzin 76,30 TL, motorin 96,90 TL, LPG 41,20 TL; Ankara'da benzin 77,30 TL, motorin 98,00 TL, LPG 41,29 TL; İzmir'de benzin 77,60 TL, motorin 98,30 TL, LPG 41,20 TL.

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, benzin ve motorinde yeni zam beklentisi oluştu. 1 Kasım Pazar günü Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) kaynaklı olarak benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması gündemde.

Gazeteci Olcay Aydilek, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda sektör kaynaklarının ÖTV artışının pompa fiyatlarına ne zaman yansıyacağına ilişkin değerlendirmelerini aktarmıştı.

Sektör kaynakları, "Cumartesi ve pazar piyasalar kapalı. Bugüne dek piyasaların kapandığı cuma gününden hesaplanan zamlar hafta başında yansıdı. Uygulama devam edecek mi? Değişecek mi? Göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ÖTV ARTIŞI ÖNCESİ BİR ZAM DAHA GELİYOR

Akaryakıtta ÖTV kaynaklı fiyat artışı beklenirken, araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorine vergi artışı öncesinde de zam yapılabileceği öğrenildi.

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Akaryakıta, ÖTV zammı öncesi yeni bir zam daha göründü. Önce benzine (perşembe) ardından da motorine (muhtemelen cumartesi) zam bekleniyor" ifadelerine yer verdi.

ÖNCE BENZİN, ARDINDAN MOTORİN

Paylaşılan bilgilere göre benzine 29 Ekim Perşembe, motorine ise 31 Ekim Cumartesi günü zam yapılması bekleniyor. Ancak söz konusu artışların miktarına ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Beklenen zamların gerçekleşmesi halinde, benzin ve motorin fiyatlarında ÖTV artışı öncesinde de yükseliş yaşanacak.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 76,20 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 77,60 TL

Motorin: 98,30 TL

LPG: 41,20 TL

İlgili Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıdaAraç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Aynı gece hem telefoncuya, hem bankaya girdi! Hırsızın o anları kamerada

Bankada çalacak bir şey bulamadı! Hırsız da şokta: İşte o anlar
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown'a çok ağır ceza kapıda

Derbinin PFDK sevkleri açıklandı: İki yıldıza çok ağır ceza kapıda
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

Yardımcısı çok öfkelendi: İsrail halkı aptal
Katy Perry’den Justin Trudeau açıklaması: Hayatımın aşkı

Katy Perry’den ilişki itirafı: Hayatımın aşkıyla turnede tanıştım
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıadem sevindik:

Kasada PAPEL OLDU AKP PARALARI HAR VURUP HARMAN SAVURUNCA PARA KALMAYINCA NE YAPACAK ŞİRKETLERE ÇÖKÜYOR YETMİYOR VERGİLERİ GİYDİRECEK ZAMLARLA.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Şentürk:

Bahane hazır küresel etkenler...... Yazıklar olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

böyle enflasyon düşermi tuik e sormak lazim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyakupdenli29.yd:

para lazım beyler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZekeriya Nejat:

Allah dan pazar arabam var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kez Zeki Murat Göle değil! İşte Göztepe maçında takımın başındaki isim

Takım ona emanet! İşte Fener'in 4 maçlık hocası
İsrailli oyuncu Gal Gadot, seçimlerde oy kullandı! Sandık başında rengini de belli etti

İsrail destekçisi Hollywood yıldızı da seçimde oy kullandı

İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz

İsrailli bakandan kutlama yapan Araplara tehdit: İzin vermeyeceğiz
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yeni açıklama

Jülide Kural: Kadir’e emek veren tek yeğeni Gül’dü
'11 taklalı' gol sevinciyle gündem olmuştu! Şimdi de Guinness rekorunun peşinde

Tüm ülkede fenomen haline gelmişti! Guinness rekorunun peşine düştü
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Fenerbahçe'de üst üste şok

Gece yarısı korkutan haber! Son durumu belli oldu
İsrail'de Netanyahu'yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı

İsrail ordusunun eski 2 numarasından Arap partileri için sürpriz çıkış
Ahmet Ümit'ten 'Sis ve Gece'yi izinsiz diziye uyarlayan İranlılara: Telif istemiyorum

Romanını izinsiz diziye çevirdiler! İstediği tek şey para değil
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor