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Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam

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Benzine büyük indirim geliyor! İşte pompaya yansıyacak rakam
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Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte benzin fiyatlarında büyük bir indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarına göre 20 Ekim Salı gününden itibaren benzinin litre fiyatında 4,30 liralık indirim öngörülüyor. Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde İstanbul'da benzinin litre fiyatı 79,60 liraya kadar gerileyecek.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin de fiyatlamada esas aldığı Brent petrolün varil fiyatının 104 dolara kadar gerilemesiyle birlikte, benzin grubunda yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi. Sektörden edinilen bilgilere göre, 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 4,30 lira indirim yapılması öngörülüyor.

BENZİN NE KADAR OLACAK?

Beklenen 4,30 liralık indirimin pompaya yansıması halinde benzinin litre fiyatının;

İstanbul'da: 79,60 liraya,

Ankara'da: 80,60 liraya,

İzmir'de: 80,80 liraya,

Doğu illerinde ise: 82,20 liraya gerilemesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com
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