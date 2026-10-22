Ifo, akaryakıt vergisi indiriminin dizel sürücülerine tam yansımadığını bildirdi

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Alman ekonomi düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da hükümet tarafından bu ay yürürlüğe konulan geçici akaryakıt vergisi indiriminin dizel araç sahiplerine sadece bir kısmının yansıtıldığını bildirdi.

Alman hükümeti, Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği yüksek enerji maliyetlerine karşı tüketicileri korumak amacıyla 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere geçici akaryakıt vergisi indirimini uygulamaya koymuştu.

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), söz konusu vergi indirimine yönelik "Ifo Akaryakıt İndirimi Takip Sistemi" verilerini güncelledi.

Buna göre, bu ay başında yürürlüğe konulan geçici akaryakıt vergi indirimi dizel araç sürücülerine tamamen yansımadı.

Litre başına uygulanan 17 sentlik vergi indiriminin son yedi günde yalnızca 14 sentlik kısmı dizel araç sürücülerine yansıdı. Buna karşılık benzin türlerinde indirim neredeyse tamamen pompalara etki etti. Super E5'te 17 sentlik indirimin tamamı, Super E10'da ise 16 senti fiyatlara uygulandı.

Ifo Kamu Maliyesi Merkezi Müdür Yardımcısı Florian Neumeier, bu durumun geçmişteki akaryakıt indirimi deneyimleriyle paralellik gösterdiğini belirterek, "Dizelde indirimin fiyatlara yansıması eksik kalmaya devam ediyor. Benzer bir durum ilkbahar aylarında uygulanan indirim döneminde de yaşanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Rekabet eksikliği indirimi engelliyor

Almanya'nın bir diğer önde gelen ekonomik araştırma kuruluşu Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) ise rafineri ve toptan satış kademelerindeki zayıf rekabete işaret ederek, akaryakıt vergisi indiriminin yalnızca yaklaşık yüzde 67'sinin tüketiciye ulaştığını tahmin ediyor.

Dizel, ülkenin ihracat odaklı imalat ekonomisinin temelini oluşturan lojistik ve taşımacılık sektörü için kritik yakıt niteliği taşıyor.

Kamu maliyesine maliyeti 2,5 milyar avro

Eylül ayında Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması, ülkede enflasyon oranını yüzde 3,3 ile son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Hükümet, 1 Ekim-31 Aralık dönemini kapsayan bu geçici vergi indiriminin kamu maliyesine yaklaşık 2,5 milyar avroya mal olacağını öngörüyor.

Akaryakıt indiriminin fiyatlar üzerindeki hafifletici etkisine rağmen Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) aylık raporunda, enflasyon oranının bir süre daha yüksek seyretmeye devam edeceği öngörüsünde bulunuldu.

Kaynak: AA