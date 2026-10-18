Trump, İran savaşının hızla biteceğini ve benzin fiyatlarının düşeceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının yakında biteceğini belirterek, "Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek. Sona erdiğinde benzin fiyatları düşecek; hatta eskisinden daha düşük seviyelere inecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kentucky eyaletinde yapılan bir ara seçim mitinginde İran savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran'a büyük bir darbe indirdiklerini öne süren Trump, "Nükleer kapasitelerini imha ettik. Birileri çıkıp 'Peki buna değer miydi?' dedi. Ben de 'Nükleer silaha sahip olamazlar. Çünkü sahip olurlarsa bunu kullanırlar' dedim" şeklinde konuştu. İran'ın nükleer kapasitesini yok etme sözünü yerine getirdiğini aktaran Trump, "Belirlediğim süre içinde bunu gerçekleştirdim. 'Nükleer silaha sahip olamayacaklarından emin olmalıyız' dedim. Şu anda yaptığımız şey tam olarak bu" diye konuştu.

"Benzin fiyatları düşecek"

İran savaşının yakında biteceğini yineleyen Trump, "Bu iş çok hızlı bir şekilde sona erecek. Sona erdiğinde benzin fiyatları düşecek, hatta eskisinden daha düşük seviyelere inecek" ifadelerini kullandı. İran savaşını bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasını engellemek için başlattıklarının altını çizen Trump, "Ve tıpkı söz verdiğim gibi bunu garanti altına alıyorum. Bu çok büyük bir olay. Çünkü onlar çok tehlikeliler" dedi.

"Hiçbir yönetim başardıklarımızın yanına bile yaklaşamadı"

İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, "Bunun yıllar önce yapılması gerekirdi. İlk 2 yılında bizim başardıklarımızın yanına bile yaklaşabilen bir yönetim hiç görülmedi. Yani buna Grönland'ı ekleyin, Venezuela'yı ekleyin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı gerçeğini ekleyin" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı