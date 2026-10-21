Benzin indirim SON DAKİKA! 22 Ekim Perşembe bu gece benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak?

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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler, araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin fiyatlarında peş peşe gündeme gelen indirimlerin ardından gözler, 22 Ekim Perşembe günü pompaya yansıması beklenen yeni fiyat değişikliğine çevrildi. Peki, 22 Ekim Perşembe bu gece benzine indirim var mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak? Detaylar haberimizde.

BENZİN İNDİRİM SON DAKİKA!

Benzin fiyatlarında yeni indirim beklentisi, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü itibarıyla araç sahiplerinin takip ettiği başlıca konular arasında bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 3,35 TL'lik yeni bir indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olması öngörülüyor.

Benzine bir önceki gün uygulanan 4,30 TL'lik indirimin ardından gündeme gelen yeni fiyat düzenlemesi, hafta boyunca gerçekleşmesi beklenen toplam düşüşü de ortaya koyuyor. Beklenen 3,35 TL'lik indirimin de uygulanması durumunda benzinin litre fiyatındaki toplam düşüş 7,65 TL'ye ulaşacak.

Ancak 21 Ekim Çarşamba günü geçerli olan akaryakıt fiyatları ile yeni indirim sonrasında oluşması beklenen fiyatları birbirinden ayırmak gerekiyor. Mevcut fiyatlar, 21 Ekim için paylaşılan pompa fiyatlarını yansıtırken yeni indirim beklentisi 22 Ekim Perşembe gününü kapsıyor.

22 EKİM PERŞEMBE BU GECE BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

22 Ekim 2026 Perşembe günü itibarıyla geçerli olması beklenen benzin indirimi, sürücülerin yakından takip ettiği fiyat değişiklikleri arasında yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre benzinin litre fiyatına 3,35 TL indirim yapılması bekleniyor.

Yeni indirimin yürürlüğe girmesi durumunda benzin fiyatlarında hafta içinde ikinci bir düşüş yaşanmış olacak. Bir önceki gün uygulanan 4,30 TL'lik indirimle birlikte değerlendirildiğinde, iki indirimin toplam tutarı litre başına 7,65 TL'ye ulaşacak.

Bununla birlikte 21 Ekim Çarşamba günü geçerli olan fiyatlar, beklenen yeni indirimin ardından oluşabilecek fiyatlarla aynı değil. Bu nedenle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki mevcut benzin fiyatları değerlendirilirken indirim beklentisinin 22 Ekim Perşembe günü için geçerli olduğu dikkate alınmalı.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?

Benzin fiyatlarına ilişkin paylaşılan bilgilere göre, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olması beklenen yeni indirimin litre başına 3,35 TL olması öngörülüyor. Önceki gün benzinin litre fiyatına yansıyan 4,30 TL'lik indirim de hesaba katıldığında, hafta genelindeki toplam düşüşün 7,65 TL'ye ulaşması bekleniyor.

Beklenen indirim tutarları şu şekilde:

Önceki gün uygulanan indirim: 4,30 TL

22 Ekim Perşembe günü beklenen indirim: 3,35 TL

Hafta genelinde beklenen toplam düşüş: 7,65 TL

Bu tutarlar, paylaşılan bilgiler doğrultusunda belirtilen indirim miktarlarını gösteriyor. Yeni indirimin uygulanması durumunda benzin fiyatları yeniden değişecek. Ancak indirim sonrasında oluşacak litre fiyatları, 21 Ekim Çarşamba günü geçerli olan fiyatlardan ayrı değerlendirilmelidir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

21 Ekim 2026 Çarşamba günü için paylaşılan güncel akaryakıt fiyatları, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları ile Ankara ve İzmir'de farklılık gösteriyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları şehir ve bölge bazında değişirken beklenen yeni benzin indirimi de fiyat takibinin önemini artırıyor.

İstanbul Avrupa Yakası güncel akaryakıt fiyatları

21 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları şöyle:

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 79,60 TL, motorinin litre fiyatı 96,70 TL ve LPG'nin litre fiyatı 41,20 TL olarak paylaşıldı.

İstanbul Anadolu Yakası güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda 21 Ekim Çarşamba günü için belirtilen güncel litre fiyatları ise şu şekilde:

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 79,40 TL, motorinin litresi 96,50 TL ve LPG'nin litresi 40,60 TL seviyesinde bulunuyor. Avrupa Yakası ile Anadolu Yakası arasında benzin, motorin ve LPG fiyatlarında farklılık görülüyor.

Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara'da 21 Ekim 2026 Çarşamba günü için paylaşılan akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

Ankara'da benzinin litre fiyatı 80,60 TL, motorinin litre fiyatı 97,80 TL ve LPG'nin litre fiyatı 41,29 TL olarak paylaşıldı. Benzin için beklenen yeni indirimin uygulanması durumunda fiyatlarda yeniden değişiklik yaşanabilecek.

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İzmir'de 21 Ekim 2026 Çarşamba günü için belirtilen benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı 80,80 TL, motorinin litre fiyatı 98 TL ve LPG'nin litre fiyatı 41,20 TL seviyesinde bulunuyor. Bu fiyatlar 21 Ekim günü için paylaşılan mevcut değerleri gösteriyor.

Benzin fiyatlarında beklenen 3,35 TL'lik yeni indirim, 22 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olması öngörülen değişikliği kapsıyor. İndirimin uygulanması durumunda benzin fiyatlarında hafta genelindeki toplam düşüşün 7,65 TL'ye ulaşması bekleniyor.