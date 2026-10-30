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Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

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Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Haber Videosunu İzle
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi ortaya çıktı. Kasım ayı başında yürürlüğe girmesi beklenen ÖTV artışıyla benzinin litresine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam öngörülüyor. LPG otogazda ise 3 Kasım'dan itibaren 9 liralık artış beklentisi bulunuyor. Zamların gerçekleşmesi halinde motorin 100 lirayı, otogaz ise 50 lirayı aşabilir.

  • Kademeli ÖTV artışının yeni aşamasının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor; bu kapsamda benzinin litre fiyatına KDV dahil yaklaşık 4,15 lira, motorine ise 3,60 lira zam yansıması öngörülüyor.
  • 3 Kasım saat 00.01'den itibaren otogazın litre fiyatına 9 lira zam yapılabileceği, bu artışın gerçekleşmesi halinde LPG fiyatlarının birçok şehirde 50 lirayı aşabileceği belirtiliyor.
  • 30 Ekim itibarıyla İstanbul'da yaklaşık 96,60 lira olan motorinin litre fiyatı 3,60 liralık artışla 100,20 liraya, yaklaşık 76,20 lira olan benzinin litre fiyatı ise 4,15 liralık artışla 80,35 liraya çıkabilir.

Akaryakıt fiyatlarında kasım ayıyla birlikte yeni bir artış dalgası yaşanacak. Petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi'nde ( Ötv ) beklenen düzenlemeler, pompa fiyatlarını yeniden yükseltebilir.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, benzin ve motorinde kasım ayının ilk günlerinde vergi kaynaklı fiyat artışları beklenirken LPG otogaz için de yüksek tutarlı bir zam ihtimali gündemde.

BENZİNE 4,15 TL, MOTORİNE 3,60 TL ZAM BEKLENİYOR

Daha önce Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendiği aktarılan kademeli ÖTV artışının yeni aşamasının 1 Kasım Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu kapsamda benzinin litre fiyatına KDV dahil yaklaşık 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş artış yansıması öngörülüyor.

Sektörde zamların 31 Ekim Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyabileceği de konuşuluyor. Ancak belirtilen ÖTV takviminde yürürlük tarihi 1 Kasım olarak yer alıyor.

Fiyat değişikliklerinin kesinleşeceği tarih ve saat, dağıtım şirketlerinin yapacağı güncellemelerle netlik kazanacak.

OTOGAZDA DA 9 LİRALIK ZAM

En dikkat çekici zam beklentisi ise LPG otogazda ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 3 Kasım Salı günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 9 lira zam yapılabileceği belirtiliyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde LPG fiyatlarının birçok şehirde 50 lira seviyesini aşabileceği ifade ediliyor. Ancak otogaza yönelik 9 liralık zam konusunda henüz resmî bir fiyat açıklaması bulunmuyor.

MOTORİNDE 100 LİRA SINIRI AŞILABİLİR

Beklenen zamların gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni eşikler görülebilir.

30 Ekim itibarıyla İstanbul'da yaklaşık 96,60 liradan satıldığı belirtilen motorinin litre fiyatı, 3,60 liralık artışla 100,20 liraya ulaşabilir.

Yaklaşık 76,20 lira seviyesindeki benzinin litre fiyatı ise 4,15 liralık artışla 80,35 liraya çıkabilir.

LPG otogazda 9 liralık zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise İstanbul'da litre fiyatının yaklaşık 50 liraya ulaşması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişikliklerin kesinleşmesi için resmî vergi düzenlemeleri ve dağıtım şirketlerinin fiyat duyuruları bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

bişe değil bundan sonra petrolü türk teşkilatından alırız ucuza kardeşiz ya yaparlar bi güzellik

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Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımehmet:

onlar bedava verse bizim hükümet vermez. fonculara para, krallara para lazım.

yanıt14
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Haber Yorumlarıeray karaca:

petrol de değil sorun, vergilerde ve hırsızlarımızda

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gabar neyimize yetmiyor. Karadeniz gazı da öyle . Ama bir türlü mazut 100 ün altına düşmüyor . Yollar kalabalık , araçlar vızır vızır. Ticari masrafını yansıtır ama olan vatandaşa yani son kullanıcıya ,tüketiciye olur

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Haber YorumlarıGursel:

valla saticam arabami ticaretimide kapaticam bakim ozaman ne diyeceksiniz

yanıt1
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Haber Yorumlarısaban.yilmaz.908533:

Niye bu kadar az zam yapıyorlarki nasıl olsa Avrupa da en ucuz gaz benzin ve mazot bizde öyle algı yapıyorlar kimsede demiyorki Avrupa daem düşük emekli maaşı asgari ücret bizde..Bu sorgulamıyor sadece en düşük mazot bizde alım gücü nerelerde birde onu kıyaslaması gerekmiyormu herkes istediği pencereden bakıyor işine geldiği gibi...

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Haber Yorumlarımurathantr03:

emekliye verecekleri zammı peşin peşin halktan çıkarmaya başlamışlar bile yazık bu millete ayakta kal dan hayatta kal moduna geçtik

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