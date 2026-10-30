Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir

Akaryakıt fiyatlarında kasım ayıyla birlikte yeni bir artış dalgası yaşanacak. Petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve Özel Tüketim Vergisi'nde ( Ötv ) beklenen düzenlemeler, pompa fiyatlarını yeniden yükseltebilir.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, benzin ve motorinde kasım ayının ilk günlerinde vergi kaynaklı fiyat artışları beklenirken LPG otogaz için de yüksek tutarlı bir zam ihtimali gündemde.

BENZİNE 4,15 TL, MOTORİNE 3,60 TL ZAM BEKLENİYOR

Daha önce Cumhurbaşkanı kararıyla belirlendiği aktarılan kademeli ÖTV artışının yeni aşamasının 1 Kasım Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu kapsamda benzinin litre fiyatına KDV dahil yaklaşık 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş artış yansıması öngörülüyor.

Sektörde zamların 31 Ekim Cumartesi günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyabileceği de konuşuluyor. Ancak belirtilen ÖTV takviminde yürürlük tarihi 1 Kasım olarak yer alıyor.

Fiyat değişikliklerinin kesinleşeceği tarih ve saat, dağıtım şirketlerinin yapacağı güncellemelerle netlik kazanacak.

OTOGAZDA DA 9 LİRALIK ZAM

En dikkat çekici zam beklentisi ise LPG otogazda ortaya çıktı. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 3 Kasım Salı günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 9 lira zam yapılabileceği belirtiliyor. Söz konusu artışın gerçekleşmesi halinde LPG fiyatlarının birçok şehirde 50 lira seviyesini aşabileceği ifade ediliyor. Ancak otogaza yönelik 9 liralık zam konusunda henüz resmî bir fiyat açıklaması bulunmuyor.

MOTORİNDE 100 LİRA SINIRI AŞILABİLİR

Beklenen zamların gerçekleşmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni eşikler görülebilir.

30 Ekim itibarıyla İstanbul'da yaklaşık 96,60 liradan satıldığı belirtilen motorinin litre fiyatı, 3,60 liralık artışla 100,20 liraya ulaşabilir.

Yaklaşık 76,20 lira seviyesindeki benzinin litre fiyatı ise 4,15 liralık artışla 80,35 liraya çıkabilir.

LPG otogazda 9 liralık zam beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ise İstanbul'da litre fiyatının yaklaşık 50 liraya ulaşması öngörülüyor.

Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişikliklerin kesinleşmesi için resmî vergi düzenlemeleri ve dağıtım şirketlerinin fiyat duyuruları bekleniyor.