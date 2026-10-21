SON DAKİKA! 22 Ekim Perşembe benzine indirim yapılacak mı? Benzine ne kadar indirim yapılacak?

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Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni indirim beklentisi gündeme geldi. 22 Ekim 2026 Perşembe günü için benzinin litre fiyatında 3,35 TL'lik düşüş öngörülürken, sürücüler indirimin pompaya ne zaman yansıyacağını araştırmaya başladı. Bu gece benzine indirim gelecek mi, indirim tutarı kesinleşti mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları yeni düzenlemenin ardından kaç TL olacak? İşte son dakika akaryakıt gelişmeleri. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

BENZİN İNDİRİMİNDE SON DAKİKA GELİŞMESİ

Benzin fiyatlarında yeni bir indirim beklentisi, 21 Ekim Çarşamba günü sürücülerin gündemindeki yerini koruyor. Benzinin litre fiyatına 3,35 TL indirim yapılması ve düzenlemenin 22 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Önceki gün uygulanan 4,30 TL'lik indirimin ardından gündeme gelen yeni fiyat değişikliği, akaryakıt maliyetlerinde önemli bir düşüş beklentisi oluşturdu. İkinci indirimin de gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatındaki toplam düşüş iki gün içinde 7,65 TL'ye ulaşacak.

İndirim beklentisiyle birlikte sürücüler, yeni fiyatların hangi saatten itibaren uygulanacağını ve bulundukları şehirdeki pompa fiyatlarının ne kadar değişeceğini araştırıyor. Beklenen indirim tutarı ile kesinleşerek pompaya yansıyan fiyatların birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

22 EKİM PERŞEMBE BU GECE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

22 Ekim Perşembe günü geçerli olması beklenen benzin indirimi, araç sahiplerinin yakından takip ettiği gelişmeler arasında bulunuyor. Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında 3,35 TL düşüş öngörülüyor.

Bir önceki gün uygulanan 4,30 TL'lik indirimle birlikte hesaplandığında, iki indirimin toplamı litre başına 7,65 TL'ye ulaşıyor. Ancak bu toplam, yeni indirimin de uygulanması koşuluyla geçerli olacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere şehirler arasında farklılık gösteren akaryakıt fiyatları, yeni düzenlemenin ardından yeniden değişebilir. Kesinleşen pompa fiyatları, indirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte takip edilebilecek.

BENZİNE NE KADAR İNDİRİM BEKLENİYOR?

Benzin fiyatlarında 22 Ekim Perşembe günü için gündeme gelen indirim tutarı 3,35 TL olarak öne çıkıyor. Önceki gün yapılan 4,30 TL'lik indirimle birlikte hafta genelindeki toplam düşüşün 7,65 TL olması bekleniyor.

Beklenen indirim tutarları şöyle:

Önceki gün uygulanan indirim: 4,30 TL

22 Ekim Perşembe günü beklenen indirim: 3,35 TL

İki indirimle beklenen toplam düşüş: 7,65 TL

Yeni indirimin uygulanması halinde benzin fiyatları mevcut seviyelerinden aşağı çekilecek. Bununla birlikte indirimin ardından oluşacak fiyatlar, şehir ve dağıtım şirketlerine bağlı olarak farklılık gösterebilecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

21 Ekim 2026 Çarşamba günü için paylaşılan fiyatlarda İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları arasında farklılık görülüyor. Ankara ve İzmir'de de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ayrı seviyelerde bulunuyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası için paylaşılan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 79,60 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda 21 Ekim Çarşamba günü için belirtilen litre fiyatları şu şekilde:

Benzin: 79,40 TL

Motorin: 96,50 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da paylaşılan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 80,60 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de 21 Ekim 2026 Çarşamba günü için paylaşılan akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

Benzin: 80,80 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,20 TL

Bu fiyatlar 21 Ekim Çarşamba günü için paylaşılan değerleri yansıtıyor. Benzinin litre fiyatına yapılması beklenen 3,35 TL'lik indirimin uygulanması halinde pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanabilecek. Sürücülerin güncel tutarları değerlendirirken indirim beklentisiyle kesinleşmiş fiyatları birbirinden ayırması önem taşıyor.