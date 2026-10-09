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Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim

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Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim Haber Videosunu İzle
Akaryakıtta gece yarısı tabela değişiyor! Motorine zam, benzine indirim
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 6,40 lira zam, benzinin litre fiyatına ise 96 kuruş indirim yapılacak. Zammın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatı İstanbul’da 96 lirayı, Ankara ve İzmir’de ise 97 lirayı aşacak. LPG fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

  • 10 Ekim Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 6,40 lira artacak.
  • Aynı saatte benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.
  • Zam sonrası motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,60 liraya, Anadolu Yakası'nda 96,40 liraya, Ankara'da 97,70 liraya, İzmir'de 97,90 liraya çıkması bekleniyor.

Motorin fiyatı, geçen hafta yapılan indirime rağmen yeniden yükselişe geçiyor. Beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 100 lira sınırına yaklaşacak.

MOTORİNE 6,40 LİRA ZAM

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 10 Ekim Cumartesi gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatı 6,40 lira artacak. Aynı saatte benzinin litre fiyatında 96 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor.

Geçen hafta motorine yapılan indirim, yüksek seyreden fiyatları dengelemeye yetmemişti.

İSTANBUL’DA MOTORİN 96,60 LİRA OLACAK

Güncel fiyatlara göre motorinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 90,20 lira, Anadolu Yakası’nda 90,00 lira, Ankara’da 91,30 lira, İzmir’de ise 91,50 lira seviyesinde bulunuyor. Zammın pompaya yansımasıyla motorinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası’nda 96,60 liraya, Anadolu Yakası’nda 96,40 liraya, Ankara’da 97,70 liraya, İzmir’de ise 97,90 liraya çıkması bekleniyor.

BENZİNDE 96 KURUŞLUK İNDİRİM

Şu anda benzinin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 84,70 lira, Anadolu Yakası’nda 84,50 lira, Ankara’da 85,70 lira, İzmir’de ise 85,90 lira. Yapılması beklenen indirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası’nda 83,74 liraya, Anadolu Yakası’nda 83,54 liraya, Ankara’da 84,74 liraya, İzmir’de ise 84,94 liraya gerilemesi öngörülüyor.

LPG FİYATI SABİT KALACAK

Otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. LPG’nin litresi İstanbul Avrupa Yakası’nda 41,20 lira, Anadolu Yakası’nda 40,60 lira, Ankara’da 41,29 lira, İzmir’de ise 41,20 lira olarak satılmaya devam edecek.

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıtın pompa fiyatı, Akdeniz piyasasındaki günlük ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanan rafineri çıkış fiyatı üzerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ve dağıtıcı ile bayi marjlarının eklenmesiyle oluşuyor. Bu toplama ayrıca KDV uygulanıyor. Pompa fiyatları, rekabet ve nakliye giderleri nedeniyle ilçeden ilçeye ve istasyondan istasyona küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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