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Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler

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Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler Haber Videosunu İzle
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
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Oto gaza gelmesi beklenen 9 liralık zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarının yolunu tuttu. Ankara'nın Keçiören ilçesinde vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruk oluşturdu.

Otogaza yapılması beklenen 9 liralıkzam haberinin ardından sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMEDİ

Artış öncesinde, Ankara'nın Keçiören ilçesi başta olmak üzere kent genelindeki benzinliklerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Beklenen zamla birlikte otogazın litre fiyatının 50 lira sınırını aşacağı öngörülüyor. Sürücüler, depolarda ciddi bir maliyet artışına yol açacak zamlı tarifeden etkilenmemek için gece saatlerine kadar istasyon önlerinde sıra beklemeyi sürdürüyor.

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Kaynak: Haberler.com
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