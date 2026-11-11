Akaryakıtta çifte indirim müjdesi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yeni askeri saldırıları erteleyeceğini açıklamasının ardından küresel petrol piyasalarında fiyatlar geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 90 doların altını gördükten sonra yeniden 91 dolar seviyelerine yükseldi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, benzin ve motorinin uluslararası piyasalardaki ton fiyatlarına da yansıdı.

BENZİNE 3 LİRA 54 KURUŞ İNDİRİM GELİYOR

Küresel piyasalardaki gerilemenin ardından araç sahiplerini sevindirecek indirim beklentisi ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 54 kuruşluk indirim bekleniyor.

İndirimin gerçekleşmesi halinde yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

MOTORİN İÇİN DE CUMARTESİ GÜNÜ İŞARET EDİLDİ

Benzindeki indirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi. ANKA'ya konuşan sektör kaynakları, küresel piyasalardaki düşüşün devam etmesi halinde motorine de indirim gelebileceğini belirtti.

Kaynaklar, "Küresel piyasalarda düşüş devam ederse cumartesi günü bir indirim söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

MOTORİNDE İNDİRİM TUTARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Motorine yapılabilecek indirimin miktarına ilişkin ise henüz net bir rakam bulunmuyor. Sektör kaynakları, "Şu aşamada net bir şey söylemek mümkün değil. Piyasaların izleyeceği seyir indirim tutarını belirleyecek" açıklamasında bulundu.

Böylece benzin için 3 lira 54 kuruşluk indirim beklentisi öne çıkarken, motorindeki olası fiyat değişikliğinin küresel petrol piyasalarının seyrine göre şekilleneceği belirtildi.

Kaynak: ANKA