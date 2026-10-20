Ukrayna'ya hava saldırısında en az 8 sivil öldü, 23 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarında en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Kiev- Odessa kara yolunun insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve iki aracın isabet aldığı aktarılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca ülkenin Kiev, Hmelnitski ve Harkiv bölgelerinin de bu gece hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda bir benzin istasyonunun vurulduğunu aktaran Kliçko, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun gece saatlerinde ülkeye yönelik saldırılarda kullandığı farklı tipte 165 İHA'dan 115'inin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA