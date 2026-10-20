Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna'ya hava saldırısında en az 8 sivil öldü, 23 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 8 sivil öldü, 23 kişi yaralandı. DSNS, Kiev-Odessa kara yolunda 2 ölü ve 4 yaralı bildirdi; Kiev'de bir benzin istasyonu vuruldu, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik hava saldırılarında en az 8 sivilin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece ve sabah saatlerinde Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Kiev- Odessa kara yolunun insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığı ve iki aracın isabet aldığı aktarılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca ülkenin Kiev, Hmelnitski ve Harkiv bölgelerinin de bu gece hedef alındığı kaydedilen açıklamada, saldırılar sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda bir benzin istasyonunun vurulduğunu aktaran Kliçko, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını belirtti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Rus ordusunun gece saatlerinde ülkeye yönelik saldırılarda kullandığı farklı tipte 165 İHA'dan 115'inin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Depremde 125 kişiye mezar olan İskenderun Devlet Hastanesi için bilirkişi raporu çıktı! 'Göçme riskine rağmen kullanıldı'

Hastane yıkılmadan 11 yıl önce uyarılmış! Bilirkişi raporu çıktı
Çanakkale'de 111 yıl sonra ortaya çıkan belge! Türk askeri yaralı İngiliz başçavuşu sırtında taşımış

Arşivden 111 yıl sonra çıktı! Yaralı düşmanını sırtında taşımış
Gürültü tartışmasında bıçakla sokağa indi! Genç kızlara dehşeti yaşattı

Bıçakla sokağa indi, genç kızlara dehşeti yaşattı! Gerekçesi inanılmaz
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Partililer ayakta alkışladı

Bahçeli konuştu, salon ayağa kalktı