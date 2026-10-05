Antalya Serik'te oto galeriye ait 6 otomobili ateşe veren Serkan K. tutuklandı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir oto galeriye ait 6 otomobili benzin dökerek ateşe veren Serkan K., tutuklandı.

Olay, 3 Eylül'de gece saatlerinde Yeni Mahalle'de Antalya- Alanya D400 kara yolu üzerindeki oto galerinin önünde meydana geldi. Serkan K., elinde bidonla getirdiği benzini oto galeri önündeki 6 otomobilin üzerine dökerek ateşe verdi. Şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.

'HUSUMET' İDDİASI

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli Serkan K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Serkan K. ile iş yeri sahibi arasında bir alışveriş nedeniyle husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Serkan K., dün adliyeye sevk edildi. Serkan K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

KUNDAKLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; şüphelinin elindeki bidondan araçların üzerine benzin döktüğü, ardından otomobilleri ateşe vererek hızla olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı