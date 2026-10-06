Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorinin litre fiyatına 4 lira 95 kuruş indirim yapıldı. Gece yarısı pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul'da 90 lira 9 kuruşa gerilerken, benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı da 5 liraya kadar düştü. Benzin fiyatlarında ise değişikliğe gidilmedi.

MOTORİNE 4 LİRA 95 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 4 lira 95 kuruş indirim yapıldı. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompalara yansıdı.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

BENZİN İLE MOTORİN ARASINDAKİ FARK 5 LİRAYA DÜŞTÜ

Motorine gelen son indirimle birlikte benzin ile motorin arasındaki fiyat farkı da önemli ölçüde azaldı. İki akaryakıt türü arasındaki fark 5 liraya kadar geriledi.

Söz konusu fark 17 Eylül'de 20 liraya kadar çıkmıştı.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90 lira 9 kuruşa, Ankara'da 91 lira 16 kuruşa, İzmir'de 91 lira 47 kuruşa geriledi. Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatı 92 lira 89 kuruşa düştü.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Benzin grubunda yeni bir fiyat değişikliği yapılmadı. Benzinin litre fiyatının İstanbul'da 84 lira 65 kuruş, Ankara'da 85 lira 60 kuruş, İzmir'de 85 lira 89 kuruş, doğu illerinde ise 87 lira 23 kuruş seviyesinde olması bekleniyor.