Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

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Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren yeni bir artış yaşandı. Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) kaynaklı düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş zam yapıldı.

Zammın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 80 lira 55 kuruşa yükseldi. Ankara'da 81 lira 55 kuruşa çıkan benzinin litre fiyatı, İzmir'de ise 81 lira 75 kuruşa ulaştı.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 100 LİRAYI AŞTI

Motorin fiyatlarına da gece yarısından itibaren 3 lira 60 kuruş zam geldi. İstanbul'da daha önce 96 lira 90 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı, yapılan artışla birlikte 100 lira 50 kuruşa yükseldi.

Böylece motorinin litre fiyatı İstanbul'da 100 lira sınırını aşmış oldu.

Ankara'da motorinin litre fiyatı 101 lira 60 kuruşa, İzmir'de ise 101 lira 80 kuruşa çıktı.

İŞTE ZAM SONRASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gece yarısı yapılan zamların ardından üç büyükşehirde benzin ve motorinin litre fiyatları şöyle oldu:

İstanbul

- Benzin: 80 lira 55 kuruş

- Motorin: 100 lira 50 kuruş

Ankara

- Benzin: 81 lira 55 kuruş

- Motorin: 101 lira 60 kuruş

İzmir

- Benzin: 81 lira 75 kuruş

- Motorin: 101 lira 80 kuruş

ZAMLAR POMPAYA YANSIDI

Benzin ve motorine yapılan ÖTV kaynaklı artışlar gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Özellikle motorinin litre fiyatının 100 liranın üzerine çıkması, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini artırdı.

Yeni fiyatlarla birlikte 50 litrelik bir depoyu doldurmanın maliyeti İstanbul'da benzinli araçlar için 4 bin 27 lira 50 kuruşa, dizel araçlar için ise 5 bin 25 liraya ulaştı.

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