İzmir'de oto bakım ustası bakımsız benzin hortumlarının yangına yol açtığını söyledi

Oto bakım ustası İbrahim Hasgülşenler, bakımsız benzin hortumlarının ve kış öncesi ihmal edilen periyodik kontrollerin araç yangınları ile ciddi kazalara davetiye çıkardığına dikkat çekti. Soğuk havalar öncesi antifriz, filtre ve lastik bakımlarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Hasgülşenler, elektrikli araçlarda da bilinçsiz müdahalelerin ölümcül sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Yaklaşan kış mevsimi ve yaz aylarında yaşanan araç yangınlarına dikkat çeken İzmir 1. Sanayi Sitesi'ndeki oto bakım ve LPG servisi işleten usta İbrahim Hasgülşenler, bakımsız benzin hortumlarının ve ihmallerin büyük tehlike oluşturduğunu belirtti. Yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle alev alan araçlarda yaptıkları incelemelerde çürümüş benzin hortumlarından sızan yakıtın şarj dinamosu, marş motoru veya buji kablolarından kıvılcım alarak yangına yol açtığını tespit ettiklerini belirten İbrahim Hasgülşenler, sürücülerin araçlarını uzun süre benzinde çalıştırmayarak ihmalkarlık yaptığını ifade etti.

Kış öncesi kritik kontroller

Soğuk havalar öncesinde sürücülerin mutlaka periyodik bakımlarını yaptırması gerektiğini kaydeden deneyimli usta, yağ ve antifriz seviyeleri, benzin ve mazot filtreleri ile akü şarjı ve filtre bakımlarının ihmal edilmemesini istedi. Hasgülşenler, 60 bin kilometrede bir veya 5 yılda bir değiştirilmesi gereken lastiklerin diş ve tarih kontrollerinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.

Elektrikli araç uyarısı

Elektrikli araçların tabanında 500 ila 550 kiloya varan batarya paketleri bulunduğunu ve yüksek voltaj taşıdığını hatırlatan Hasgülşenler, geleneksel araçlardaki gibi akü kutup başını sökme mantığının elektrikli araçlarda ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, sürücülerin ve ustaların bu konuda eğitimli olması ve güvenlik prosedürlerine tam uyması gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı