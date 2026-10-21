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Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor

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Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor Haber Videosunu İzle
Benzinde indirim üstüne indirim! Tabelalar yine değişiyor
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Benzine dün yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber daha geldi. Yarından itibaren litre fiyatına 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor. Böylece benzinde iki günlük toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaşacak. Yeni indirimle birlikte litre fiyatının İstanbul'da 76 lira 25 kuruşa, Ankara'da 77 lira 25 kuruşa, İzmir'de ise 77 lira 45 kuruşa gerilemesi öngörülüyor.

  • Benzinin litre fiyatına dün 4 lira 30 kuruşluk indirim yapıldı.
  • Yarından itibaren geçerli olması beklenen 3 lira 35 kuruşluk indirimle iki gündeki toplam indirim 7 lira 65 kuruşa ulaşacak.
  • İndirim sonrası benzinin litre fiyatının İstanbul'da 76 lira 25 kuruş, Ankara'da 77 lira 25 kuruş, İzmir'de 77 lira 45 kuruş seviyesine gerilemesi öngörülüyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Dün benzinin litre fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirimin ardından sürücüleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı.

Sektörden gelen bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 35 kuruş daha indirim yapılması bekleniyor.

İKİ GÜNDE TOPLAM 7 LİRA 65 KURUŞ İNDİRİM

Benzin fiyatlarına dün yansıyan 4 lira 30 kuruşluk indirime beklenen 3 lira 35 kuruşluk düşüşün de eklenmesiyle toplam indirim miktarı 7 lira 65 kuruşa ulaşacak.

Peş peşe gelen indirimlerin özellikle araç sahiplerinin yakıt giderlerine olumlu yansıması bekleniyor.

İNDİRİM SONRASI BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirimin pompaya yansımasının ardından benzinin litre fiyatının üç büyükşehirde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

- İstanbul: 76 lira 25 kuruş

- Ankara: 77 lira 25 kuruş

- İzmir: 77 lira 45 kuruş

Akaryakıt fiyatları, dağıtım şirketleri ve bayilere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

GÖZLER YENİ FİYAT TABELALARINDA

Petrol piyasalarındaki fiyat hareketleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, sürücüler şimdi beklenen 3 lira 35 kuruşluk indirimin pompalara yansımasını bekliyor. Yeni indirimin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları bu hafta toplam 7 lira 65 kuruş gerilemiş olacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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