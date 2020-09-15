Ataşehir Haberleri
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Ataşehir Haberleri

Ataşehir haber, Ataşehir son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ataşehir: Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş ettiAtaşehir 15.9.2020
Ataşehir'de evine gelen kadına karşılaştığı hırsızlar ateş etti
Ataşehir: ATAŞEHİR'DE EVİNE GELEN KADINA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLAR ATEŞ ETTİAtaşehir 15.9.2020
ATAŞEHİR'DE EVİNE GELEN KADINA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLAR ATEŞ ETTİ
Ataşehir: Ataşehir'de evi soymaya çalışan hırsızlar yaşlı kadını vurduAtaşehir 15.9.2020
Ataşehir'de evi soymaya çalışan hırsızlar yaşlı kadını vurdu
Ataşehir 15.9.2020
Ataşehir'de evi soymaya çalışan hırsızlar yaşlı kadını vurdu
Ataşehir'de girdikleri evi talan eden hırsızlar, pazardan dönen ev sahibi yaşlı kadını silahla yaralandı.
Ataşehir: Ataşehir'de evi soymaya çalışan hırsızlar yaşlı kadını vurduAtaşehir 15.9.2020
Ataşehir'de evi soymaya çalışan hırsızlar yaşlı kadını vurdu
Ataşehir 15.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
5,32 9,92 366,67 Mondi Tire Kutsan 6,57 -0,45 58,70 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 15.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,84 324,56 Mondi Tire Kutsan 6,62 0,30 59,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: Elazığ Belediyesi yeni yollarla trafik akışına konfor kazandırıyorAtaşehir 15.9.2020
Elazığ Belediyesi yeni yollarla trafik akışına konfor kazandırıyor
Ataşehir 14.9.2020
Göztepe metro inşaatında meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı
Göztepe, Ataşehir, Ümraniye metro hattı çalışmasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Ataşehir: Göztepe metro inşaatında meydana gelen kazada 2 işçi yaralandıAtaşehir 14.9.2020
Göztepe metro inşaatında meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı
ATAŞEHİR'DE EVİNE GELEN KADINA KARŞILAŞTIĞI HIRSIZLAR ATEŞ ETTİ
Ataşehir 14.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
4,84 10,00 324,56 Mondi Tire Kutsan 6,60 -0,60 59,42 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 14.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,41 0,23 286,84 Mondi Tire Kutsan 6,63 -0,15 60,14 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: Hollywood yıldızlarının kullandığı, 27 günde zayıflatan ve incelten Tesla Slim İstanbul'da da uygulanıyorAtaşehir 14.9.2020
Hollywood yıldızlarının kullandığı, 27 günde zayıflatan ve incelten Tesla Slim İstanbul'da da uygulanıyor
Ataşehir 13.9.2020
Çiğli Tramvayı'nda gözler 20 Ekim'e çevrildi
Ataşehir'den Mavişehir İZBAN istasyonuna ulaşım 14 istasyondan oluşacak 11 kilometrelik güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı.
Ataşehir 12.9.2020
Yatırımcı rehberi (9)
4,40 60,00 285,96 Mondi Tire Kutsan 6,64 6,24 60,39 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 11.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
4,40 9,73 285,96 Mondi Tire Kutsan 6,64 2,79 60,39 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: 240 BİN DOLARINI TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDIAtaşehir 11.9.2020
240 BİN DOLARINI TELEFON DOLANDIRICILARINA KAPTIRDI
Ataşehir 11.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,20 4,74 268,42 Mondi Tire Kutsan 6,55 1,39 58,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçı hazırlıklarını sürdürüyorAtaşehir 11.9.2020
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Ataşehir: Makine mühendisi kadın 'FETÖ adınıza banka hesabı açtı' yalanıyla 240 bin dolar dolandırıldıAtaşehir 11.9.2020
Makine mühendisi kadın "FETÖ adınıza banka hesabı açtı" yalanıyla 240 bin dolar dolandırıldı
Ataşehir: Son dakika haber: ATAŞEHİR'DE BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAtaşehir 11.9.2020
Son dakika haber: ATAŞEHİR'DE BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ataşehir: Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne cezaAtaşehir 11.9.2020
Kadıköy'de ayakta 1 yolcu alan minibüs şoförüne ceza
Ataşehir 10.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
4,01 9,86 251,75 Mondi Tire Kutsan 6,46 -3,58 56,04 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 10.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,01 9,86 251,75 Mondi Tire Kutsan 6,51 -2,84 57,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: ATAŞEHİR'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERE ŞOK DENETİMAtaşehir 10.9.2020
ATAŞEHİR'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERE ŞOK DENETİM
Ataşehir: Ataşehir'de fazla yolcu taşıyan minibüslere şok denetimAtaşehir 10.9.2020
Ataşehir'de fazla yolcu taşıyan minibüslere şok denetim
Ataşehir 10.9.2020
ATAŞEHİR'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERE ŞOK DENETİM
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekipler tarafından tespit edilerek seyir halinde yakalandı.
Ataşehir 9.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,65 9,94 220,18 Mondi Tire Kutsan 6,70 4,69 61,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 9.9.2020
Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı
Olay saat 17.00 sıralarında Ataşehir Bostancı'da meydana geldi.
Ataşehir 9.9.2020
BOSTANCI'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Olay saat 17.00 sıralarında Ataşehir Bostancı'da meydana geldi.
Ataşehir: İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldüAtaşehir 9.9.2020
İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir 9.9.2020
İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir 9.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,65 9,94 220,18 Mondi Tire Kutsan 6,40 0,00 54,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 8.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,32 9,93 191,23 Mondi Tire Kutsan 6,40 -1,69 54,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kameradaAtaşehir 8.9.2020
İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
Ataşehir: Son dakika! İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kameradaAtaşehir 8.9.2020
Son dakika! İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
Ataşehir 8.9.2020
İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Esenler, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy,Esenyurt, Esenler,Fatih,Güngören, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer,Sancaktepe,Sultanbeyli, Şişli ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Ataşehir 8.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,32 9,93 191,23 Mondi Tire Kutsan 6,36 -2,30 53,62 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir: - ÖZEL) TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü 'makas' terörü kameradaAtaşehir 8.9.2020
- ÖZEL) TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü "makas" terörü kamerada
Ataşehir: TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü 'makas' terörü kameradaAtaşehir 8.9.2020
TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü "makas" terörü kamerada
Ataşehir: Özel) TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü 'makas' terörü kameradaAtaşehir 8.9.2020
Özel) TEM Otoyolu'nda motosikletlinin ölümden döndüğü "makas" terörü kamerada
Ataşehir 7.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,02 9,82 164,91 Mondi Tire Kutsan 6,51 4,16 57,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 7.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,75 141,23 Mondi Tire Kutsan 6,44 3,04 55,56 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 7.9.2020
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Tuzla ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir: İhmal, işitme kaybına yol açabiliyor!Ataşehir 7.9.2020
İhmal, işitme kaybına yol açabiliyor!
Ataşehir: Ataşehir'de Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldüAtaşehir 7.9.2020
Ataşehir'de Halk Otobüsüne çarpan otomobil sürücüsü öldü
Ataşehir 7.9.2020
ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Ataşehir'de durakta yolcu alan özel halk otobüsüne otomobil çarptı.
Ataşehir 7.9.2020
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ümraniye ve Ataşehir'de yürüyüş açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yasal yürüyüş güzergahı dışında yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ataşehir 6.9.2020
Son dakika haberi... Ataşehir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi... Ataşehir'de, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir 6.9.2020
İstanbul Emniyetinden Ümraniye ve Ataşehir'de yürüyüş açıklaması
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yasal yürüyüş güzergahı dışında yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ataşehir Namaz Vakitleri
İmsak05:10
Öğle13:06
İkindi16:34
Akşam19:22
Yatsı20:43
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Ataşehir Film Seansları
İstanbul Avrupa
Yönetmen Break the Silence: The Movie
Tür Belgesel
İstanbul Avrupa
Yönetmen Fırtınalı Soygun
Tür Aksiyon
İstanbul Avrupa
Yönetmen Davetsiz
Tür Korku
İstanbul Avrupa
Yönetmen Aether
Tür Belgesel
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 01:10:26. #1.15#
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