Ataşehir Haberleri

Ataşehir 15.9.2020
Ataşehir'de evi soymaya çalışan hırsızlar yaşlı kadını vurdu
Ataşehir'de girdikleri evi talan eden hırsızlar, pazardan dönen ev sahibi yaşlı kadını silahla yaralandı.
Ataşehir 15.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
5,32 9,92 366,67 Mondi Tire Kutsan 6,57 -0,45 58,70 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 15.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,84 324,56 Mondi Tire Kutsan 6,62 0,30 59,90 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 14.9.2020
Göztepe metro inşaatında meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı
Göztepe, Ataşehir, Ümraniye metro hattı çalışmasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Ataşehir 14.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
4,84 10,00 324,56 Mondi Tire Kutsan 6,60 -0,60 59,42 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 14.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,41 0,23 286,84 Mondi Tire Kutsan 6,63 -0,15 60,14 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 14.9.2020
Hollywood yıldızlarının kullandığı, 27 günde zayıflatan ve incelten Tesla Slim İstanbul'da da uygulanıyor
Ataşehir 13.9.2020
Çiğli Tramvayı'nda gözler 20 Ekim'e çevrildi
Ataşehir'den Mavişehir İZBAN istasyonuna ulaşım 14 istasyondan oluşacak 11 kilometrelik güzergahın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı.
Ataşehir 12.9.2020
Yatırımcı rehberi (9)
4,40 60,00 285,96 Mondi Tire Kutsan 6,64 6,24 60,39 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 11.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
4,40 9,73 285,96 Mondi Tire Kutsan 6,64 2,79 60,39 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 11.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,20 4,74 268,42 Mondi Tire Kutsan 6,55 1,39 58,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 11.9.2020
Makine mühendisi kadın "FETÖ adınıza banka hesabı açtı" yalanıyla 240 bin dolar dolandırıldı
Ataşehir 10.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
4,01 9,86 251,75 Mondi Tire Kutsan 6,46 -3,58 56,04 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 10.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
4,01 9,86 251,75 Mondi Tire Kutsan 6,51 -2,84 57,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 10.9.2020
ATAŞEHİR'DE FAZLA YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜSLERE ŞOK DENETİM
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAAtaşehir'de ayakta yolcu taşıyan minibüsler devriye gezen motorize ekipler tarafından tespit edilerek seyir halinde yakalandı.
Ataşehir 9.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,65 9,94 220,18 Mondi Tire Kutsan 6,70 4,69 61,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 9.9.2020
Bostancı'da İETT otobüsü alev alev yandı
Olay saat 17.00 sıralarında Ataşehir Bostancı'da meydana geldi.
Ataşehir 9.9.2020
BOSTANCI'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI
Olay saat 17.00 sıralarında Ataşehir Bostancı'da meydana geldi.
Ataşehir 9.9.2020
İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Ataşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ataşehir 9.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,65 9,94 220,18 Mondi Tire Kutsan 6,40 0,00 54,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 8.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,32 9,93 191,23 Mondi Tire Kutsan 6,40 -1,69 54,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 8.9.2020
İstanbul genelinde yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Esenler, Arnavutköy, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Çekmeköy,Esenyurt, Esenler,Fatih,Güngören, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer,Sancaktepe,Sultanbeyli, Şişli ve Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu yapıldı.
Ataşehir 8.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,32 9,93 191,23 Mondi Tire Kutsan 6,36 -2,30 53,62 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 7.9.2020
Borsada günlük işlemler (2)
3,02 9,82 164,91 Mondi Tire Kutsan 6,51 4,16 57,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 7.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (2)
2,75 141,23 Mondi Tire Kutsan 6,44 3,04 55,56 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.
Ataşehir 7.9.2020
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
Tuzla ve Ataşehir'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu madde operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir 7.9.2020
ATAŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜNE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Ataşehir'de durakta yolcu alan özel halk otobüsüne otomobil çarptı.
Ataşehir 7.9.2020
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ümraniye ve Ataşehir'de yürüyüş açıklaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yasal yürüyüş güzergahı dışında yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Ataşehir 6.9.2020
Son dakika haberi... Ataşehir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı
Son dakika gündem haberi... Ataşehir'de, izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 26 kişi gözaltına alındı.
Ataşehir 6.9.2020
İstanbul Emniyetinden Ümraniye ve Ataşehir'de yürüyüş açıklaması
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yasal yürüyüş güzergahı dışında yürüyüş yapmak isteyen gruba müdahale edildiği ve 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
|İmsak
|05:10
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:34
|Akşam
|19:22
|Yatsı
|20:43
İstanbul Avrupa
Yönetmen Break the Silence: The Movie
Tür Belgesel
İstanbul Avrupa
Yönetmen Fırtınalı Soygun
Tür Aksiyon
İstanbul Avrupa
Yönetmen Davetsiz
Tür Korku
İstanbul Avrupa
Yönetmen Aether
Tür Belgesel
Haberler.com’un şehir sayfaları, Türkiye’nin 81 iline ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmelerini bir arada sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Şehir Sayfaları’nda illere göre günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.