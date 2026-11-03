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İstanbul Ataşehir'de Merkez Bankası'na ait olduğu belirtilen binaya yıldırım düştü

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İstanbul Ataşehir'de Merkez Bankası'na ait olduğu belirtilen binaya yıldırım düştü Haber Videosunu İzle
İstanbul Ataşehir'de Merkez Bankası'na ait olduğu belirtilen binaya yıldırım düştü
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İstanbul'da 2 Kasım akşamı başlayan sağanak sırasında Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde Merkez Bankası'na ait olduğu belirtilen binaya yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar kameraya yansırken, yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sırasında, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ait olduğu belirtilen binanın tepe noktasına yıldırım düştü. Gökyüzünü aydınlatan yıldırımın binaya isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da 2 Kasım Pazartesi akşamı başlayan sağanak yağış, kentin birçok noktasında etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, gökyüzünde art arda şimşekler çaktı. Bu sırada İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan yüksek bir binanın tepe noktasına yıldırım isabet etti. Yıldırımın düştüğü anlarda binanın çevresini saran yoğun bulutlar ve gökyüzünde oluşan parlak ışık dikkat çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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