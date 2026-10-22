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Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı

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Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Tartışma yaratacak görüntü! Cenaze namazı Türkçe kaldırıldı
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İstanbul Ataşehir'de bir cenaze namazının Türkçe kılınması, ibadet dili ve usulü konusunda vatandaşlar ile din çevreleri arasında tartışmaya yol açtı.

İstanbul Ataşehir’de bir cenaze töreninde kılınan cenaze namazının Türkçe dualarla eda edildiği anlara ait görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞANDI

Olayın ardından yapılan değerlendirmelerde bir kesim, ibadetlerin aslına ve yerleşik usullere uygun şekilde Arapça eda edilmesi gerektiğini belirterek "Böyle cenaze namazı olmaz" tepkisini gösterdi. Diğer bir kesim ise ibadetin anlaşılan dilde yapılmasında sakınca olmadığını savunarak durumun abartılmaması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıSonby Erdm:

yalandan ortalığı karıştırmayın ataşehir cem evinde yapılan cenaze, türkçe okunması zorunuzamı gidiyor, biz arap değiliz türküm

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Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıDeniz Kisa:

Ben yakilmak istiyorum kullerimide denize atsinlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarıyalcinbaykal1968:

tamam

yanıt5
yanıt0
Haber Yorumlarıtanasyunus967:

cehennemin dibine kadar yolun var

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAfşar Ağa:

yıllardır namazlarimi Türkçe kılıyorum tüm ayetleri Türkçe okuyorum Bir ayet de aallah CC buyuruyor ki...Biz her kavme OKUYUP ANLASİNLAR diye kendi dillerinde kitap verdik..

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Haber YorumlarıErkan Camur:

Bakara 171 cok acik kisi anlamadan okursa papagana benzetirlir

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Haber Yorumlarımw9f5jdtdy:

buradaki niyet önemli.

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