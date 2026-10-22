Aleyna Kalaycıoğlu tahliye sonrası davanın kilit ismiyle görüntülendi

Aleyna Kalaycıoğlu, cezaevinden çıktıktan sonra ilk kez İstanbul Ataşehir'de görüntülendi. Ünlü ismin yanında bulunan kişinin Kubilay Kaan Kundakçı davasında tanıklık yapan müzisyen Bertin Yıldız olması dikkat çekti.

DAVANIN KİLİT İSMİYLE KONUŞURKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Kubilay Kaan Kundakçı davasında yargılanan ve hakkındaki suçlamalardan beraat eden Aleyna Kalaycıoğlu, tahliyesinin ardından ilk kez kameralara yakalandı. İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki bir mekanda görüntülenen Kalaycıoğlu'nun yanında sıradan bir tanıdığı değil, aynı davada tanık olarak yer alan müzisyen Bertin Yıldız vardı. İkilinin mekanda karşılıklı konuştuğu anlar objektiflere yansıdı. Kalaycıoğlu'nun cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntülerinde, yargılama sürecinde tanık olarak adı geçen Yıldız ile bir arada olması dikkat çekici bir ayrıntı olarak öne çıktı. İkilinin ne hakkında konuştuğuna ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

KORUMALAR KAMERALARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerin devamında yaşananlar da dikkat çekti. Aleyna Kalaycıoğlu ve Bertin Yıldız'ın görüntülenmesinin ardından korumalar kameralara müdahale etmeye çalıştı. Çekimi engellemeye yönelik hareketler de görüntülere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com