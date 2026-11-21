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İstanbul Ataşehir'de bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle ele geçiren 5 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklanırken, operasyonlarda 188 gram altın ele geçirildi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 11 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, G.Ş. isimli vatandaş telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle, adresine gelen bir şahsa toplam 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını teslim etti. Dolandırıldığını anlayan vatandaşın şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü saha ve teknik takip çalışmaları sonucunda, ziynet eşyalarını teslim alan şahıstan kuyumcu ve kripto para bağlantılarına kadar uzanan dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

Dolandırıcılık şebekesine peş peşe operasyon

Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, mağdurun adresine giderek ziynet eşyalarını teslim aldığı belirlenen B.K., 14 Kasım tarihinde Sultanbeyli'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde düzenledikleri operasyonlarda şebekeyle bağlantılı oldukları belirlenen aracı Y.M., kuyumcu T.Y., kripto para işlemleriyle bağlantılı R.U. ve diğer aracı S.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden T.Y. ve S.S.'nin 3'er suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

5 şüpheli tutuklandı, 188 gram altın ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 188 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece dolandırıcılık olayına ilişkin düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı