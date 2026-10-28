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Ataşehir'de çatıda yakalanan kadının 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vardı

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Ataşehir'de çatıda yakalanan kadının 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vardı Haber Videosunu İzle
Ataşehir'de çatıda yakalanan kadının 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vardı
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17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, Ataşehir'deki dubleks evinin çatısında saklanırken yakalandı. 11 ayrı dosyadan arandığı belirlenen kadın, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde işlenen çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın,

Ataşehir'de yaşadığı dubleks evin çatısında saklanırken yakalandı. Çevresine kendisini öğretmen olarak tanıttığı belirlenen kadının 11 ayrı dosyadan arandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 17 Şubat 2025 tarihinden bu yana aranan Selda Ş.'nin (30) Ataşehir'de yaşadığı adres tespit edildi. Polis ekipleri, kadının çevresindeki kişilere kendisini öğretmen olarak tanıttığını belirledi. Cumhuriyet savcılığından alınan izin doğrultusunda Selda Ş.'nin yaşadığı adrese operasyon düzenlendi. Kapıyı açan kişiler, aranan kadının evde olmadığını söyledi. Evde yapılan ilk aramalarda Selda Ş.'ye ulaşılamazken, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri kadını dubleks evin çatısında saklanırken buldu.

11 ayrı dosyadan arandığı belirlendi

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Selda Ş.'nin alışveriş merkezlerinde işlenen çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 11 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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