Ataşehir'de iki CHP'li meclis üyesi istifa etti, Kocaoğlu DEM Parti'ye geçti

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Ataşehir Belediyesinde CHP'li meclis üyeleri Müslüm Kocaoğlu ve Hüseyin Gültekin partilerinden istifa etti, Kocaoğlu Dem Parti'ye geçti.

Ataşehir Belediye Meclisi kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan başkanlığında, meclis salonunda yapıldı.

Orhan, CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gültekin ile Müslüm Kocaoğlu'nun istifalarına ilişkin bilgilendirme yapılacağını belirterek, divan katibine söz verdi.

Katip tarafından okunan bilgilendirmede, "Ataşehir Belediye Başkanlığına 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi listesinden seçilmiş olduğum belediye meclis üyeliği görevinden görmüş olduğum lüzum üzerine istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. Hüseyin Gültekin." ifadeleri yer aldı.

Müslüm Kocaoğlu'nun bilgilendirmesinde de şunlar kaydedildi:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinden belediye meclis üyesi olarak seçildim. Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Bundan sonra siyasi hayatıma DEM Parti bünyesinde devam edeceğim. İstifama ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim. Müslüm Kocaoğlu."

Mecliste görüşülen maddelerin oylanmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA