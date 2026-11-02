İstanbul'da sağanak etkili oldu, Ataşehir'de Finans Merkezi çatısına yıldırım düştü

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İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentin bazı noktalarında etkili oldu. Yağış nedeniyle yer yer yollarda su birikintileri oluşurken, Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle kentin çeşitli noktalarında yollarda su birikintileri meydana geldi. Yağışla birlikte gökyüzünde art arda şimşekler çakarken, Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı