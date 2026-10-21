Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı yangında kullanılamaz hale geldi

İstanbul Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yanan çatı kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekiplerinin çalışması havadan görüntülendi.

Yangın, saat 08.40 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Güler Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıktı. İddiaya göre çatıda yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sarınca yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Binada yaşayanlar panik halinde binadan dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale ederken, polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yangına müdahalesi ve hasar oluşan çatı havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı