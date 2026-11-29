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ATAŞEHİR'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin kullandığı kömürlüğe operasyon düzenlendi. Kömürlükte ve evde yapılan aramalarda yaklaşık 29 kilo 100 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda İ.D. ve E.D. isimli 2 şüphelinin, Ataşehir'de bulunan bir evin kömürlüğünü uyuşturucu madde saklamak amacıyla kullandığı belirlendi.

KÖMÜRLÜKTE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

28 Kasım'da belirlenen eve düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evde ve kömürlükte yapılan aramalarda 1 kilo 90 gram marihuana, 1 kilo 300 gram taş kokain, 10,4 gram marihuana ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan 26 kilo 700 gram hammadde ele geçirildi. Aramalarda ayrıca uyuşturucu paketlemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet ve 1 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı